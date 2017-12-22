США ввели санкции против десяти «воров в законе»

Министерство финансов США внесло в черный список десять криминальных авторитетов из России и республик бывшего СССР.

Treasury targets the “Thieves-in-Law” Eurasian Transnational Criminal Organization, and designates 10 individuals and two entities linked to the syndicate. Crime Chart and Release: https://t.co/JzPjzk8GJw pic.twitter.com/qoBDs50iZ5 — Treasury Department (@USTreasury) December 22, 2017

Под санкции Минфина попали Захарий Калашов, Василий Христофоров, Камчибек Колбаев, Лаша Шушанашвили, Владислав Леонтьев, Юрий Пичугин, Владимир Тюрин, Гафур Рахимов, Алимжан Тохтахунов и Рубен Татулян. Все они подозреваются «в участии в крупных транснациональных преступных операциях».

Все финансовые активы внесенных в список «воров в законе» на территории США замораживаются, а американским гражданам запрещается вести с ними бизнес.

Кроме того, в санкционный список Минфина внесены две компании, подконтрольные Татуляну — Vesna Hotel and SPA и Novyi Vek — Media.