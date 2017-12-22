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США ввели санкции против десяти «воров в законе»

Министерство финансов США
16:22, 22 декабря 2017
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Министерство финансов США внесло в черный список десять криминальных авторитетов из России и республик бывшего СССР.

Под санкции Минфина попали Захарий Калашов, Василий Христофоров, Камчибек Колбаев, Лаша Шушанашвили, Владислав Леонтьев, Юрий Пичугин, Владимир Тюрин, Гафур Рахимов, Алимжан Тохтахунов и Рубен Татулян. Все они подозреваются «в участии в крупных транснациональных преступных операциях».

Все финансовые активы внесенных в список «воров в законе» на территории США замораживаются, а американским гражданам запрещается вести с ними бизнес.

Кроме того, в санкционный список Минфина внесены две компании, подконтрольные Татуляну — Vesna Hotel and SPA и Novyi Vek — Media.

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