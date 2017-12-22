Собчак обратится в прокуратуру из-за видео, где Рогозину показывают эксперимент с собакой

Журналистка Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться в президенты, пообещала обратиться в прокуратуру из-за видео, на котором вице-премьеру Дмитрию Рогозину показывают эксперимент с собакой.

«20 декабря президент подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. И в этот же день (на самом деле 19 декабря — прим. „Медузы“) вице-премьер Рогозин продемонстрировал президенту Сербии „передовую российскую технологию“», — заметила Собчак.

Она добавила, что новый закон как раз вводит уголовную ответственность за демонстрацию жестокого обращения с животными в интернете и СМИ. По мнению Собчак, в действиях Рогозина, который организовал показательный эксперимент, могут содержаться признаки преступления.