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Собчак обратится в прокуратуру из-за видео, где Рогозину показывают эксперимент с собакой

Ксения Собчак
07:53, 22 декабря 2017
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Журналистка Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться в президенты, пообещала обратиться в прокуратуру из-за видео, на котором вице-премьеру Дмитрию Рогозину показывают эксперимент с собакой.

«20 декабря президент подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. И в этот же день (на самом деле 19 декабря — прим. „Медузы“) вице-премьер Рогозин продемонстрировал президенту Сербии „передовую российскую технологию“», — заметила Собчак.

Она добавила, что новый закон как раз вводит уголовную ответственность за демонстрацию жестокого обращения с животными в интернете и СМИ. По мнению Собчак, в действиях Рогозина, который организовал показательный эксперимент, могут содержаться признаки преступления.

Собчак про то, как Рогозин топил собаку
Ксения Собчак
Целью эксперимента, при котором присутствовали Рогозин и президент Сербии Александр Вучич, была демонстрация работы жидкости, насыщенной кислородом. Когда такая жидкость попадает в легкие, через нее все равно можно дышать.
Для демонстрации в резервуар с жидкостью погрузили таксу по кличке Николас, которая активно сопротивлялась. Рогозин заявил, что считает такие эксперименты необходимыми, хотя и переживал за Николаса. После этого он решил забрать таксу себе.

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