Песков назвал клеветой утверждения, что он купил квартиру в Париже бывшей жене
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал клеветой утверждения о том, что он якобы покупал квартиру в Париже за 1,8 миллиона евро своей бывшей жене Екатерине Солоцинской.
«Утверждается, что я покупал квартиру в Париже. Это не соответствует действительности, это клевета», — заявил Песков 22 декабря, отвечая на вопрос «Медузы».
21 декабря Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал, что Солоцинская вместе с дочерью Пескова Елизаветой купили квартиру в центре Парижа в сентябре 2016 года. Покупка была совершена через два года после развода Пескова и Солоцинской.
Навальный заметил, что официально задекларированные доходы Солоцинской не позволили бы ей купить такую квартиру. Помимо этого информации о существенных заработках бывшей жены Пескова также нет. Навальный предположил, что деньги на квартиру были получены коррупционным путем.