Песков назвал клеветой утверждения, что он купил квартиру в Париже бывшей жене

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал клеветой утверждения о том, что он якобы покупал квартиру в Париже за 1,8 миллиона евро своей бывшей жене Екатерине Солоцинской.

«Утверждается, что я покупал квартиру в Париже. Это не соответствует действительности, это клевета», — заявил Песков 22 декабря, отвечая на вопрос «Медузы».