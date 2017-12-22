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МВД Чечни рассказало о проверках в Гудермесе: там искали братьев Ямадаевых

Чеченская республика сегодня
13:17, 22 декабря 2017
Надежный источник

Глава ОМВД по Гудермесскому району Юсуп Байсултанов подтвердил, что вечером 21 декабря сотрудники правоохранительных органов проводили операцию в доме братьев Ямадаевых. Об этом сообщает «Чечня сегодня».

Полицейские, по словам Байсултанова, приехали в дом семьи Ямадаевых в Гудермесе, чтобы проверить, не находятся ли там Иса и Бадруди Ямадаевы, объявленные в федеральный розыск.

Проверив удостоверения личности, сообщил глава ОМВД, полицейские покинули дом.

В некоторых СМИ произошедшее назвали «штурмом». Эта информация была явно искажена заинтересованными лицами, — заявили правоохранители. — Сообщаем, что полицейские работали в соответствии с законом. Паспортные проверки будут проводиться там, где это потребуется, как и устанавливает закон.

Чеченская республика сегодня
21 декабря «Росбалт» со ссылкой на источник сообщил, что около 400 полицейских взяли штурмом дом семьи Ямадаевых. Источник «Интерфакса», в свою очередь, сообщил, что в одном из домов в Гудермесском районе «проходила операция в рамках антитеррористического плана». Сообщения о штурме и участии в операции нескольких сотен полицейских собеседник агентства не подтвердил. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов также объявил, что в Гудермесском районе «никаких операций с привлечением специальной техники и подразделений не проводилось». Информацию о штурме опровергли и источники «Новой газеты».
«Росбалт», в свою очередь, 22 декабря сообщил, что в ходе спецоперации, проведенной накануне, сотрудники МВД Чечни потребовали от проживающих в домах, принадлежащих Исе Ямадаеву и его сестре, в течение двух часов освободить помещения. По словам источников агентства, полицейские заявили, что недвижимость изымается.
Чеченские власти называют Ису Ямадаева организатором покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова, которое якобы планировалось совершить весной 2016 года. В апреле 2017 года стало известно, что Иса Ямадаев объявлен в федеральный розыск по делу о подготовке покушения на Кадырова.
Бадруди Ямадаев был объявлен в федеральный розыск после столкновения в апреле бойцов батальона «Восток» (этим подразделением в разное время руководили старшие братья Исы и Бадруди Ямадаевых) с охраной Рамзана Кадырова.

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