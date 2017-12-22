МВД Чечни рассказало о проверках в Гудермесе: там искали братьев Ямадаевых

Глава ОМВД по Гудермесскому району Юсуп Байсултанов подтвердил, что вечером 21 декабря сотрудники правоохранительных органов проводили операцию в доме братьев Ямадаевых. Об этом сообщает «Чечня сегодня».
Полицейские, по словам Байсултанова, приехали в дом семьи Ямадаевых в Гудермесе, чтобы проверить, не находятся ли там Иса и Бадруди Ямадаевы, объявленные в федеральный розыск.
Проверив удостоверения личности, сообщил глава ОМВД, полицейские покинули дом.
21 декабря «Росбалт» со ссылкой на источник сообщил
, что около 400 полицейских взяли штурмом дом семьи Ямадаевых. Источник «Интерфакса», в свою очередь, сообщил, что в одном из домов в Гудермесском районе «проходила операция в рамках антитеррористического плана». Сообщения о штурме и участии в операции нескольких сотен полицейских собеседник агентства не подтвердил. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов также объявил, что в Гудермесском районе «никаких операций с привлечением специальной техники и подразделений не проводилось». Информацию о штурме опровергли и источники «Новой газеты».
«Росбалт», в свою очередь, 22 декабря сообщил, что в ходе спецоперации, проведенной накануне, сотрудники МВД Чечни потребовали от проживающих в домах, принадлежащих Исе Ямадаеву и его сестре, в течение двух часов освободить помещения. По словам источников агентства, полицейские заявили, что недвижимость изымается
.
Чеченские власти называют
Ису Ямадаева организатором покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова, которое якобы планировалось совершить весной 2016 года. В апреле 2017 года стало известно, что Иса Ямадаев объявлен в федеральный розыск по делу о подготовке покушения на Кадырова.
Бадруди Ямадаев был объявлен в федеральный розыск после столкновения в апреле бойцов батальона «Восток» (этим подразделением в разное время руководили старшие братья Исы и Бадруди Ямадаевых) с охраной Рамзана Кадырова.