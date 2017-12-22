МВД Чечни рассказало о проверках в Гудермесе: там искали братьев Ямадаевых

Глава ОМВД по Гудермесскому району Юсуп Байсултанов подтвердил, что вечером 21 декабря сотрудники правоохранительных органов проводили операцию в доме братьев Ямадаевых. Об этом сообщает «Чечня сегодня».

Полицейские, по словам Байсултанова, приехали в дом семьи Ямадаевых в Гудермесе, чтобы проверить, не находятся ли там Иса и Бадруди Ямадаевы, объявленные в федеральный розыск.

Проверив удостоверения личности, сообщил глава ОМВД, полицейские покинули дом.