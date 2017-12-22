Лидер «Шалтая-Болтая» подал на УДО. Через пять месяцев после приговора

Аникеева в июле 2017 года приговорили к двум годам колонии общего режима с учетом срока ареста — он находился под стражей с конца 2016 года. Подавать на УДО можно после отбытия не менее трети от назначенного срока заключения.

Осужденный за компьютерный взлом лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев подал прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в Лефортовском суде Москвы 22 декабря.

О задержании Аникеева и других членов «Шалтая-Болтая» стало известно в начале 2017 года. Их обвинили в похищении данных чиновников и предпринимателей. Дело Аникеева рассмотрели в особом порядке, так как он признал вину.

Другим фигурантам дела Константину Теплякову и Александру Филинову суд назначил по три года колонии. Из них вину признал только Тепляков.

Еще один член «Шалтая-Болтая» Александр Глазастиков, который находится в Эстонии, рассказал, что работу группировки курировала Федеральная служба безопасности. СМИ также сообщали, что показания Аникеева помогли возбудить дело против главы отдела центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова.