Помощника премьер-министра Украины задержали как «агента российских спецслужб»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины Станислава Ежова, который, по утверждению ведомства, был завербован российскими спецслужбами.

Ежова подозревают по уголовной статье «государственная измена». По мнению СБУ, он «по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур».

СБУ не назвало имя и фамилию задержанного. О том, что это Станислав Ежов, телеканалу «112» сообщил представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко. По его словам, Ежов был помощником премьер-министра Владимира Гройсмана.

Сообщается, что он сопровождал Гройсмана «на всех международных встречах и во всех поездках». По данным издания «Украинские новости», Ежов отвечал за перевод встреч с иностранными делегациями и иногда переводил сам.