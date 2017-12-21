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Помощника премьер-министра Украины задержали как «агента российских спецслужб»

112 Украина
21:47, 20 декабря 2017
Надежный источник

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины Станислава Ежова, который, по утверждению ведомства, был завербован российскими спецслужбами.

Ежова подозревают по уголовной статье «государственная измена». По мнению СБУ, он «по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур».

СБУ не назвало имя и фамилию задержанного. О том, что это Станислав Ежов, телеканалу «112» сообщил представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко. По его словам, Ежов был помощником премьер-министра Владимира Гройсмана.

Сообщается, что он сопровождал Гройсмана «на всех международных встречах и во всех поездках». По данным издания «Украинские новости», Ежов отвечал за перевод встреч с иностранными делегациями и иногда переводил сам.

 Также сообщается, что ранее Ежов работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации президента Украины. 

112 Украина
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