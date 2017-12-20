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«Ведомости» назвали российский банк, из которого хакеры похитили деньги через SWIFT

Ведомости
07:04, 20 декабря 2017
Надежный источник

Банком, из которого хакеры похитили деньги с использованием международной системы банковских расчетов SWIFT, оказался «Глобэкс», пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

По данным собеседников издания, из «Глобэкса» — дочернего банка ВЭБ — было выведено около 1 миллиона долларов.

Президент «Глобэкса» Валерий Овсянников подтвердил, что «была попытка атаки на прошлой неделе», подчеркнув при этом, что «средства клиентов не пострадали». Пострадал ли от кибератаки сам банк, Овсянников не уточнил. Комментарии представителей ВЭБа и Центробанка изданию получить не удалось.

Источники «Ведомостей», имеющие отношение к обеспечению безопасности платежей, в свою очередь предположили, что кибератака на «Глобэкс» — не первый случай в России, когда злоумышленникам удалось воспользоваться SWIFT для вывода денег.

SWIFT не комментирует отдельных пользователей, заявил ее представитель, подчеркнув, что корпорация уделяет большое внимание кибербезопасности и до сих пор не было ни одного доказательства того, что кому-либо удавалось получить несанкционированный доступ к системе.

Ведомости
«Коммерсант» 19 декабря со ссылкой на источники в ЦБ сообщил, что в России зафиксирована первая успешная кибератака на банк с использованием SWIFT. Название банка и размер причиненного хакерами ущерба издание не сообщало, указав лишь, что похищенные средства были выведены за границу.
Источники «Коммерсанта» также указывали, что банк, подвергшийся кибератаке через SWIFT, некоторое время назад проверял ЦБ. В ходе проверки у регулятора возникли претензии к уровню информбезопасности этой кредитной организации.
Ранее были зафиксированы многочисленные попытки использования SWIFT для кибератак. Самым известным случаем является хищение в марте 2016 года нескольких десятков миллионов долларов с корреспондентских счетов ЦБ Бангладеш в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.
Речь, как подчеркивают представители международной системы банковских расчетов, идет не о взломе самой SWIFT, а о незаконном доступе к ней из-за проблем с безопасностью на уровне банков.
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