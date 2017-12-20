«Ведомости» назвали российский банк, из которого хакеры похитили деньги через SWIFT

Банком, из которого хакеры похитили деньги с использованием международной системы банковских расчетов , оказался «Глобэкс», пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

По данным собеседников издания, из «Глобэкса» — дочернего банка ВЭБ — было выведено около 1 миллиона долларов.

Президент «Глобэкса» Валерий Овсянников подтвердил, что «была попытка атаки на прошлой неделе», подчеркнув при этом, что «средства клиентов не пострадали». Пострадал ли от кибератаки сам банк, Овсянников не уточнил. Комментарии представителей ВЭБа и Центробанка изданию получить не удалось.

Источники «Ведомостей», имеющие отношение к обеспечению безопасности платежей, в свою очередь предположили, что кибератака на «Глобэкс» — не первый случай в России, когда злоумышленникам удалось воспользоваться SWIFT для вывода денег.