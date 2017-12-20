В Польше арестован бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков

В Польше задержан и помещен под арест бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков, сообщает «Росбалт» со ссылкой на собственные источники. По сведениям издания, Черняков в последнее время проживал в Великобритании и Германии.

Как пишет «Росбалт», опасаясь выдачи в Россию, Черняков решил перебраться на Украину, которая сейчас не выдает россиян по запросу Москвы. Он вылетел в Варшаву, где его при посадке на самолет в Киев задержали, поскольку он находится в базах «Интерпола».

Официального подтверждения этим сведениям не поступало.