В Польше арестован бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков
В Польше задержан и помещен под арест бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков, сообщает «Росбалт» со ссылкой на собственные источники. По сведениям издания, Черняков в последнее время проживал в Великобритании и Германии.
Как пишет «Росбалт», опасаясь выдачи в Россию, Черняков решил перебраться на Украину, которая сейчас не выдает россиян по запросу Москвы. Он вылетел в Варшаву, где его при посадке на самолет в Киев задержали, поскольку он находится в базах «Интерпола».
Официального подтверждения этим сведениям не поступало.
Россия уже готовит документы, необходимые для выдачи экс-главы НПО «Космос».
Андрей Черняков обвиняется в хищении 11 миллиардов рублей, выданных НПО «Космос» на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве Банком Москвы. Организация перестала обслуживать кредит, а сам Черняков уехал из России.
В рамках иска Банка Москвы к Чернякову ранее было арестовано имущество предпринимателя в Европе, в том числе его яхта в Италии, счета в Австрии и в Дубае, а также жилье во Флоренции и Дубае.