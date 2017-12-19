Верховный суд вдвое сократил срок бывшему главе управления МВД Денису Сугробову

Суд по делу Сугробова проходил в закрытом режиме.

Сугробова осудили за создание преступного сообщества и превышение полномочий в апреле 2017 года. Обвинение просило приговорить его к 22 годам лишения свободы. Сам генерал МВД свою вину не признал.

Остальным фигурантам дела сроки также сокращены почти в два раза.

Верховный суд смягчил приговор бывшему главе управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции Денису Сугробову. Срок заключения сократили с 22 до 12 лет строгого режима.

Сугробова и его подчиненных задержали в 2014 году. По версии следствия, сотрудники антикоррупционного главка МВД провоцировали дачу взяток, чтобы улучшить показатели своей работы.

Заместитель Сугробова Борис Колесников через полгода после задержания выбросился из окна Следственного комитета и погиб.