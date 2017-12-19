В России запустили первый каршеринг с отечественными автомобилями

В Москве заработал первый в стране , где используются отечественные автомобили — Lada Granta с автоматической коробкой передач. Сервис «Карусель» начал работу утром 19 декабря.

Парк «Карусели» состоит из машин с кондиционером, парктрониками, подогревом сидений.

A post shared by 🌟Карусель - Наш Каршеринг!🌟 (@carusel.club) on Dec 19, 2017 at 2:27am PST

Стоимость минуты аренды составляет 5 рублей, что значительно ниже цены у наиболее крупных московских сервисов «Делимобиль» и BelkaCar (8 рублей в минуту). При этом базовый тариф «Карусели» доступен только для водителей старше 21 года с двумя годами стажа. Для водителей от 19 до 21 года тариф увеличивается до 8 рублей в минуту.

У «Делимобиля» и BelkaCar возраст водителя в любом случае должен быть не меньше 21 года с двумя годами стажа.