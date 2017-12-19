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В Новой Москве произошел пожар в доме престарелых. Людей спасали с крыши здания

Сергей Собянин
10:06, 19 декабря 2017
Надежный источник

В Новой Москве произошел пожар в частном доме престарелых. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострадали 16 человек.

Пожар произошел в трехэтажном здании в деревне Картамазово. По данным МЧС, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В пресс-службе столичного управления МЧС сообщили агентству «Москва», что всего из дома престарелых были эвакуированы 53 человека (34 из них — еще до прибытия пожарных).

В сообщении МЧС говорится, что людей спасали с крыши здания.

Источник в экстренных службах Москвы сообщил РИА Новости, что предварительная причина пожара — короткое замыкание.

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