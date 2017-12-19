В Нарьян-Маре на взлете разбился самолет. Погибли четыре человека
В аэропорту Нарьян-Мара во время взлета разбился самолет Ан-2. Погибли 4 из 13 человек, находившихся на борту, рассказали в управлении Следственного комитета по Архангельской области.
По информации источника «Интерфакса», во время набора высоты у самолета отказали элементы механизации и системы управления, он накренился и упал.
В пресс-службе администрации региона рассказали, что в катастрофе погиб в том числе малолетний ребенок. На борту находились сотрудники окружного управления внутренних дел и глава департамента природных ресурсов Ненецкого автономного округа Сергей Андриянов.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
Число жертв крушения самолета Ан-2 в Нарьян-Маре возросло до 4 человек.https://t.co/lE707oQC5I#НарьянМар #самолет pic.twitter.com/kePzH11mXE— Пятый канал Новости (@5tv) December 19, 2017
Момент крушения Ан-2 в Нарьян-Маре попал на видео.https://t.co/YFYHGWR0N3#НарьянМар #самолет pic.twitter.com/d6J30Qip3S— Пятый канал Новости (@5tv) 19 декабря 2017 г.