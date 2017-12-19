При падении поезда с моста в США погибли три человека. Около 100 получили травмы

Жертвами катастрофы с поездом в американском штате Вашингтон стали три человека. Об этом заявила представитель полиции штата Брук Бова.

Она добавила, что около 100 человек были направлены в больницы, но более десяти из них уже выписали. У десяти пострадавших зафиксированы серьезные травмы.

Сход с рельсов произошел в первый же день, когда железнодорожная компания Amtrak начала использовать новый маршрут для сокращения времени в пути. Катастрофа произошла на повороте, который ранее был приспособлен только для медленных грузовых составов, но недавно был модернизирован.

Один из директоров Amtrak подтвердил, что на путях не успели установить автоматическую систему сброса скорости, но отказался уточнять, что могло стать причиной катастрофы.

Обновление. В момент крушения поезд следовал со скоростью 130 километров в час по участку, где разрешена скорость не более 50 километров в час.