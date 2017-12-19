Правительство отменит уголовное наказание врачам за ошибки с обезболивающими

Правительство России подготовило проект развития паллиативной помощи, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Помимо прочего, паспорт проекта предполагает отмену уголовного наказания врачам за ошибки при работе с наркотическими обезболивающими, если они не привели к тяжким последствиям.

Каким именно образом предполагается изменить законодательство, не сообщается.

В настоящее время врачи могут столкнуться с уголовной ответственностью при выписывании наркотических препаратов: это может быть и обвинение в подделке рецепта, и в незаконном обороте сильнодействующих препаратов.

По данным опроса фонда «Вера», который занимается помощью хосписам, до 40% врачей опасаются уголовной ответственности за выписывание наркотических препаратов.