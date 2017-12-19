Правительство отменит уголовное наказание врачам за ошибки с обезболивающими

РБК
07:24, 19 декабря 2017
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Правительство России подготовило проект развития паллиативной помощи, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Помимо прочего, паспорт проекта предполагает отмену уголовного наказания врачам за ошибки при работе с наркотическими обезболивающими, если они не привели к тяжким последствиям.

Каким именно образом предполагается изменить законодательство, не сообщается.

В настоящее время врачи могут столкнуться с уголовной ответственностью при выписывании наркотических препаратов: это может быть и обвинение в подделке рецепта, и в незаконном обороте сильнодействующих препаратов.

По данным опроса фонда «Вера», который занимается помощью хосписам, до 40% врачей опасаются уголовной ответственности за выписывание наркотических препаратов.

В России действуют строгие правила оборота наркотических обезболивающих, которые зачастую приводят к тому, что онкологические больные не могут их получить и страдают от боли.
Широкий резонанс получило уголовное дело в отношении терапевта Алевтины Хориняк в Красноярском крае. На нее завели дело о подделке документов и незаконном обороте сильнодействующих препаратов в связи с тем, что она выписала рецепт на трамадол знакомому мужчине. У него был рак в терминальной стадии, но в поликлинике мужчина не сумел получить таблетки. Обвинение просило для Хориняк 8 лет заключения, суд ее оправдал. Затем она отсудила у государства 400 тысяч рублей компенсации за преследование.

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