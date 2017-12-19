Первый канал впервые за 10 лет не покажет на Новый год «Иронию судьбы»

Первый канал впервые с 2007 года не покажет 31 декабря фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Об этом сообщает «Сноб», отмечая, что первой на отсутствие фильма в программе Первого канала обратила внимание телекритик Арина Бородина в своем фейсбуке (пост доступен только «для друзей»).

Вместо Первого канала «Ирония судьбы», сообщила Бородина со ссылкой на анонсы программ, разосланные телеканалами, выйдет в дневное время на «России 1».

Бородина предположила, что у Первого канала закончились права на показ «Иронии судьбы».

Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова пояснила «Медузе», что «Ирония судьбы» является частью пакета «Мосфильма», который делится и ротируется между каналами.

Так, по словам Крымовой, в этом году у Первого канала появились права на фильмы «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию», которые годом ранее были у «России-1». Оба этих фильма, сообщила пресс-секретарь Первого канала, будут показаны 31 декабря.