ОНФ назвал дату выдвижения Путина в президенты

По данным ТАСС, собрание инициативной группы, в которую войдут представители ОНФ, партии «Единая Россия» и движения «Волонтеры победы», пройдет на ВДНХ.

Владимира Путина выдвинут кандидатом в президенты России на заседании инициативной группы 26 декабря. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов.

Избирательный штаб Владимира Путина будет выполнять технические функции, так называемый штаб общественный поддержки формировать не планируется, сообщил Анисимов.

Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на очередной президентский срок 6 декабря на встрече с рабочими Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 14 декабря на ежегодной пресс-конференции президент заявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем.

Для регистрации в качестве кандидата Владимиру Путину необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей. Также в поддержку его выдвижения должна быть сформирована инициативная группа в количестве не менее 500 человек.