Хакеры впервые похитили деньги из российского банка через систему SWIFT

В России впервые зафиксирована успешная кибератака на банк с использованием международной системы банковских расчетов SWIFT, пишет «Коммерсант» со ссылкой на специалистов по информационной безопасности и источники в ЦБ.

Атака на банк была проведена 15 декабря. Название банка и сумму причиненного ущерба собеседники издания раскрывать не стали.

По данным компании Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности, к атаке причастна группировка Cobalt. Структурное подразделение ЦБ по информбезопасности, пишет «Коммерсант», ранее в своем отчете называло Cobalt главной угрозой для кредитных организаций.

Проникновение в банк, по данным Group-IB, произошло через вредоносное ПО, которое Cobalt рассылала несколько недель назад по банкам.

По словам замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артема Сычева, в результате заражения банка злоумышленники фактически захватили управление им, то есть могли вывести средства любым способом. Система SWIFT, предположил он, использовалась «лишь потому, что был интересен вывод средств именно за рубеж». Похищенные средства, добавил Сычев, были выведены в Европу, Азию и Америку.

По данным «Коммерсанта», банк, подвергшийся кибератаке через SWIFT, некоторое время назад проверял ЦБ. В ходе проверки у регулятора возникли претензии к уровню информбезопасности банка. Кредитная организация получила от регулятора рекомендации по повышению уровня безопасности, однако были ли они выполнены — неизвестно.