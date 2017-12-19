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Бегун Джастин Гэтлин, обогнавший Усэйна Болта, вновь стал фигурантом расследования о допинге

The Daily Telegraph
10:13, 19 декабря 2017
Надежный источник

Американский спортсмен Джастин Гэтлин — действующий чемпион мира в беге на 100 метров — стал участником расследования, проводимого Американским антидопинговым агентством совместно с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Расследование было начато после того, как британская газета The Daily Telegraph направила своего корреспондента, работающего под прикрытием, на тренировочную базу Гэтлина в штате Флорида.

Корреспондент, выдававший себя за кинопродюсера, рассказал тренеру Гэтлина Дэннису Митчеллу и агенту Роберту Вагнеру, что снимает фильм о беге и хотел бы «улучшить форму своего актера». Тренер и агент Гэтлина, пишет The Daily Telegraph, предложили обеспечить актера запрещенными препаратами для улучшения спортивных результатов (гормонами роста и стероидами), организовав их доставку из Австрии.

Вагнер также заявил, что все легкоатлеты принимают допинг. Позже он пояснил, что сказал это лишь для того, чтобы произвести впечатление на кинопродюсера и получить контракт, отмечает The Washinghton Post. Митчелл, в свою очередь, распространил заявление, в котором подчеркнул, что никогда не говорил, что кто-либо из спортсменов, которых он тренировал ранее или тренирует в настоящий момент, принимал допинг.

Сам Гэтлин категорически отрицает употребление каких-либо запрещенных препаратов. Он объявил, что Митчелл уволен с должности тренера.

Американское антидопинговое агентство, объявляя о расследовании, в котором фигурирует Гэтлин, подчеркнуло, что делать какие-либо выводы до его завершения преждевременно, а также напомнило о презумпции невиновности.

35-летний Джастин Гэтлин в августе 2017 года стал чемпионом мира в беге на 100 метров. Забег, в котором победил Гэтлин, стал последним одиночным выступлением для бегуна Усэйна Болта, завершавшего карьеру.
Гэтлин ранее дважды обвинялся в приеме запрещенных препаратов для улучшения спортивных результатов — в 2001 году (тогда в его допинг-пробе обнаружили амфетамин и дисквалифицировали на год) и в 2006 году (из-за повышенного содержания тестостерона его отстранили от соревнований на четыре года).
Вернувшись после дисквалификации, Гэтлин завоевал бронзовую награду на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, а также выиграл несколько крупных международных турниров. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в беге на 100 метров Гэтлин стал серебряным призером, пропустив вперед Усэйна Болта.

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