Банки передадут ФСБ и МВД биометрические данные своих клиентов без их согласия

Ведомости
08:03, 19 декабря 2017
Надежный источник

МВД и ФСБ получат доступ к биометрическим данным граждан из системы удаленной идентификации клиентов кредитных организаций, законопроект о создании которой 15 декабря Госдума приняла во втором чтении, пишут «Ведомости».

Из законопроекта следует, что оператор системы удаленной идентификации должен предоставлять доступ к биометрическим данным граждан «уполномоченным органам». Получать согласие гражданина для передачи такой информации не потребуется.

Закон о персональных данных разрешает МВД собирать и обрабатывать биометрические персональные данные без согласия гражданина, напомнил управляющий партнер консалтингового агентства «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников. Однако речь идет о данных, необходимых для выполнения задач, возложенных на МВД, отметил он, а не о информации, предоставляемой для удаленного получения банковских услуг.

«Обработка этих данных МВД не соответствует цели, заявленной при их сборе: для получения банковских услуг без явки в банк. Это не соответствует закону, он запрещает обрабатывать персональные данные с целями, не указанными при их сборе», — заявил он.

По данным «Ведомостей», МВД рассматривало возможность стать оператором биометрической системы для удаленного получения банковских услуг. Данные, которые уже есть в распоряжении МВД, могли бы ускорить наполнение системы, отмечает издание. Однако было решено, что функции оператора будет выполнять «Ростелеком», заявил источник издания, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.

«У правоохранителей не будет сплошного доступа к этой системе, данные будут предоставлять по запросу. Доступ будет только на основании полномочий, которые определены законом для силовых структур», — объясняет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, соавтор законопроекта и председатель совета ассоциации банков «Россия» Анатолий Аксаков.

Ведомости
Законопроект о создании системы удаленной идентификации клиентов банков был внесен в Госдуму в апреле 2017 года. Документ подготовили глава комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков и Николай Журавлев — первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Предполагается, пишут «Ведомости», что банк проведет первичную идентификацию клиента в своем отделении по паспорту, а затем направит его данные в Единую систему идентификации и аутентификации, снимет на видео его лицо и запишет голос. Эти данные будут храниться в биометрической системе, а клиент сможет обратиться за онлайн-услугой любого банка, введя логин и пароль учетной записи, подтверждающий код из SMS, а также передать данные голоса и лица для сверки с системой.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме