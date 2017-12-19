Банки передадут ФСБ и МВД биометрические данные своих клиентов без их согласия

МВД и ФСБ получат доступ к биометрическим данным граждан из системы удаленной идентификации клиентов кредитных организаций, законопроект о создании которой 15 декабря Госдума приняла во втором чтении, пишут «Ведомости».

Из законопроекта следует, что оператор системы удаленной идентификации должен предоставлять доступ к биометрическим данным граждан «уполномоченным органам». Получать согласие гражданина для передачи такой информации не потребуется.

Закон о персональных данных разрешает МВД собирать и обрабатывать биометрические персональные данные без согласия гражданина, напомнил управляющий партнер консалтингового агентства «Емельянников, Попова и партнеры» Михаил Емельянников. Однако речь идет о данных, необходимых для выполнения задач, возложенных на МВД, отметил он, а не о информации, предоставляемой для удаленного получения банковских услуг.

«Обработка этих данных МВД не соответствует цели, заявленной при их сборе: для получения банковских услуг без явки в банк. Это не соответствует закону, он запрещает обрабатывать персональные данные с целями, не указанными при их сборе», — заявил он.

По данным «Ведомостей», МВД рассматривало возможность стать оператором биометрической системы для удаленного получения банковских услуг. Данные, которые уже есть в распоряжении МВД, могли бы ускорить наполнение системы, отмечает издание. Однако было решено, что функции оператора будет выполнять «Ростелеком», заявил источник издания, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.