Адвокаты Алексея Улюкаева обжаловали приговор

Когда будет назначено рассмотрение жалобы в Мосгорсуде, пока неизвестно.

Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом 19 декабря рассказали в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривалось дело.

15 декабря Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 130 миллионов рублей. Его признали виновным в требовании и получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере двух миллионов долларов.

Улюкаев на суде отрицал свою вину и обвинил Сечина в провокации взятки. Сам Сечин отказался явиться в суд, хотя ему четыре раза направляли повестку.

После оглашения приговора до его вступления в законную силу Улюкаева взяли под стражу и поместили в СИЗО № 1 «Матросская тишина».