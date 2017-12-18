В Вашингтоне пассажирский поезд упал с моста на шоссе. Есть погибшие и пострадавшие

CNBC
16:46, 18 декабря 2017
Надежный источник
Обновление. По крайней мере шесть человек погибли в результате крушения поезда Amtrak в штате Вашингтон, сообщает Fox News.

В штате Вашингтон пассажирский поезд компании Amtrak сошел с рельсов, в результате чего один из его вагонов упал с железнодорожного моста прямо на автомобильное шоссе. Инцидент произошел утром 18 декабря приблизительно в 60 километрах к югу от Сиэтла.

Из-за падения поезда на шоссе Interstate 5 образовалась крупная пробка. Движение поездов на аварийном участке прервано.

Официальной информации о возможных пострадавших пока не поступало, однако в американской прессе говорится о значительном количестве раненых и погибших.

По данным Fox News, в поезде Amtrak находились не менее 70 пассажиров. Последний вагон, сошедший с рельсов и упавший на шоссе, придавил собой машины, в результате чего пострадали несколько водителей.

В качестве причин крушения рассматривается возможная помеха, оказавшаяся на пути поезда.

Авария произошла на новом маршруте компании Amtrak между Сиэтлом и Портлэндом, запущенном только в понедельник.

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