Краткий гид по этикету онлайн-переговоровПартнерский материал

Улюкаев: я был уверен, что меня не арестуют

Московский комсомолец
15:49, 16 декабря 2017
Надежный источник

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что не ожидал заключения под стражу до вступления приговора в силу. Об этом сообщает член ОНК и журналистка «Московского комсомольца» Ева Меркачева, навестившая его в СИЗО.

«У меня не было иллюзий по поводу несправедливого приговора. Но я полагал, что до апелляции менять меру пресечения не будут. <…> Я мог бы остаться на домашнем аресте, ведь за все время я ни разу не нарушил условия. Был уверен, что меня не арестуют, поскольку это совсем не обязательно», — цитирует его «МК».

По словам Улюкаева, из-за этого он практически не взял с собой в суд вещей. «Даже зубную щетку не взял», — сказал он.

«Вчера вечером я переволновался и давление подскочило. А сейчас уже все хорошо. Передайте моим близким, чтобы они не волновались. Не нужно лить по мне слезы. Это просто такой эпизод моей жизни. Я его переживу», — заявил Улюкаев.

Московский комсомолец
15 декабря Алексея Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сечин, который сам пожаловался на Улюкаева в ФСБ, в суд не явился. В результате приговор был вынесен на основании показаний людей, которые при требовании взятки не присутствовали — в том числе генерала ФСБ Олега Феоктистова, который был тогда главой службы безопасности «Роснефти».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме