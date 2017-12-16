Улюкаев: я был уверен, что меня не арестуют

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что не ожидал заключения под стражу до вступления приговора в силу. Об этом сообщает член ОНК и журналистка «Московского комсомольца» Ева Меркачева, навестившая его в СИЗО.

«У меня не было иллюзий по поводу несправедливого приговора. Но я полагал, что до апелляции менять меру пресечения не будут. <…> Я мог бы остаться на домашнем аресте, ведь за все время я ни разу не нарушил условия. Был уверен, что меня не арестуют, поскольку это совсем не обязательно», — цитирует его «МК».

По словам Улюкаева, из-за этого он практически не взял с собой в суд вещей. «Даже зубную щетку не взял», — сказал он.