Россия обвинила США в подготовке в Сирии новых формирований из боевиков ИГ

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что американские инструкторы занимаются подготовкой новых вооруженных формирований из боевиков «Исламского государства» и других террористических организаций для борьбы с армией правительства Сирии.

По утверждению российских военных, подготовка уже около полугода продолжается около лагеря беженцев в провинции Эль-Хасека на северо-востоке Сирии (эти территории находится, в основном, под контролем вооруженных формирований сирийских курдов — прим. «Медузы»).

«На сегодняшний день, в районе лагеря беженцев сосредоточено уже порядка 750 боевиков, прибывших из Ракки, Дейр-эз-Зора, Абу-Кемаля и восточных территорий Евфрата. Основной костяк группировки составляют более 400 террористов ИГИЛ, которые при поддержке США в октябре», — сказано в сообщении.

Американские военные заявление центра по примирению враждующих сторон пока не прокомментировали.