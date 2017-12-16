Россия обвинила США в подготовке в Сирии новых формирований из боевиков ИГ
Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что американские инструкторы занимаются подготовкой новых вооруженных формирований из боевиков «Исламского государства» и других террористических организаций для борьбы с армией правительства Сирии.
По утверждению российских военных, подготовка уже около полугода продолжается около лагеря беженцев в провинции Эль-Хасека на северо-востоке Сирии (эти территории находится, в основном, под контролем вооруженных формирований сирийских курдов — прим. «Медузы»).
«На сегодняшний день, в районе лагеря беженцев сосредоточено уже порядка 750 боевиков, прибывших из Ракки, Дейр-эз-Зора, Абу-Кемаля и восточных территорий Евфрата. Основной костяк группировки составляют более 400 террористов ИГИЛ, которые при поддержке США беспрепятственно выехали автоколонной из Ракки в октябре», — сказано в сообщении.
Американские военные заявление центра по примирению враждующих сторон пока не прокомментировали.
«Под руководством американских инструкторов сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооруженные формирования, именуемые „Новая сирийская армия“. <…>», — говорится в сообщении Центра.