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Россия обвинила США в подготовке в Сирии новых формирований из боевиков ИГ

Интерфакс
06:51, 16 декабря 2017
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Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что американские инструкторы занимаются подготовкой новых вооруженных формирований из боевиков «Исламского государства» и других террористических организаций для борьбы с армией правительства Сирии.

По утверждению российских военных, подготовка уже около полугода продолжается около лагеря беженцев в провинции Эль-Хасека на северо-востоке Сирии (эти территории находится, в основном, под контролем вооруженных формирований сирийских курдов — прим. «Медузы»).

«На сегодняшний день, в районе лагеря беженцев сосредоточено уже порядка 750 боевиков, прибывших из Ракки, Дейр-эз-Зора, Абу-Кемаля и восточных территорий Евфрата. Основной костяк группировки составляют более 400 террористов ИГИЛ, которые при поддержке США беспрепятственно выехали автоколонной из Ракки в октябре», — сказано в сообщении.

Американские военные заявление центра по примирению враждующих сторон пока не прокомментировали.

«Под руководством американских инструкторов сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооруженные формирования, именуемые „Новая сирийская армия“. <…>», — говорится в сообщении Центра.

Интерфакс
В декабре 2017 года российские военные объявили о полном разгроме «Исламского государства» в Сирии. Аналогичные заявления сделали власти Ирака, а позже и США. Боевые действия против ИГ в Сирии, судя по сообщениям других источников, продолжаются.

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