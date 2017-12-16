Краткий гид по этикету онлайн-переговоровПартнерский материал

Поветкин выиграл первый бой после полного снятия дисквалификации

Sky Sports
06:38, 16 декабря 2017
Надежный источник

В Екатеринбурге российский боксер Александр Поветкин победил румынского спортсмена Кристиана Хаммера в бою за титулы WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе.

Бой продлился 12 раундов. Поветкин победил решением судей со счетом 120:107, 120:108, 119:108.

Поветкин стал обязательным претендентом на бой с суперчемпионом WBA Энтони Джошуа, сообщает Sky News.

Это был первый бой Поветкина после полного снятия дисквалификации, которая была наложена на него после положительных допинг-проб. В июле Поветкин уже провел бой против украинца Андрея Руденко, однако в тот момент он по-прежнему был дисквалифицирован Всемирным боксерским советом (WBC).

Александр Поветкин — Кристиан Хаммер | Alexander Povetkin vs. Kristian Hammer | FightSpace
FightSpace
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме