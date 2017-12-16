Поветкин выиграл первый бой после полного снятия дисквалификации

В Екатеринбурге российский боксер Александр Поветкин победил румынского спортсмена Кристиана Хаммера в бою за титулы WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе.

Бой продлился 12 раундов. Поветкин победил решением судей со счетом 120:107, 120:108, 119:108.

Поветкин стал обязательным претендентом на бой с суперчемпионом WBA Энтони Джошуа, сообщает Sky News.

Это был первый бой Поветкина после полного снятия дисквалификации, которая была наложена на него после положительных допинг-проб. В июле Поветкин уже провел бой против украинца Андрея Руденко, однако в тот момент он по-прежнему был дисквалифицирован Всемирным боксерским советом (WBC).