Канадского миллиардера и его жену нашли мертвыми в подвале их дома

В Торонто в своем доме найдены мертвыми глава фармацевтической компании Apotex миллиардер Барри Шерман и его жена Хани Шерман.

Бизнесмену было 75 лет, его жене — 70.

В полиции официально не назвали имена умерших. Представитель Apotex подтвердил смерть Шерманов, заявив, что в компании «глубоко шокированы и расстроены этой новостью».

Данных об обстоятельствах и причинах случившегося пока нет. По данным The Globe and Mail, тела супругов нашел в подвале дома агент по недвижимости (незадолго до смерти Шерманы выставили свой дом на продажу).

В полиции заявили, что есть основания считать их смерть «подозрительной», однако, по данным СМИ, полицейские не занимаются поиском подозреваемых, передает CBC. По имеющимся данным, полиция также не нашла следов взлома.

Соболезнования близким Шерманов выразили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министр здравоохранения Эрик Хоскинс.