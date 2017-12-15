В Москве вручили премию Кандинского

Как сообщается в фейсбуке премии, победителем в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» стал заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский за сборник статьей и эссе «Как-то раз Зевксис с Паррасием…»

Премия Кандинского была учреждена в 2007 году по инициативе главы Breus foundation Шалвы Бреуса. Приз в номинации «Проект года» составляет 1,8 миллиона рублей, а в номинации «Молодой художник» — 450 тысяч рублей. Победитель в номинации «Научная работа» получает право издать свой труд на русском или английском языках.