В Москве вручили премию Кандинского
В Москве состоялось вручение 11-й премии Кандинского в области современного искусства.
Как сообщается в фейсбуке премии, победителем в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» стал заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский за сборник статьей и эссе «Как-то раз Зевксис с Паррасием…»
В номинации «Молодой художник. Проект года» победила Саша Пирогова с видео-перформансом «MONO».
«Проектом года» жюри премии назвало «Остановку „ДК ЗИП“» краснодарской арт-группировки «ЗИП».
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ / 11-я ПРЕМИЯ КАНДИНСКОГО 11-я Премия Кандинского завершена. Спасибо!Опубликовано Премия Кандинского 15 декабря 2017 г.
Премия Кандинского была учреждена в 2007 году по инициативе главы Breus foundation Шалвы Бреуса. Приз в номинации «Проект года» составляет 1,8 миллиона рублей, а в номинации «Молодой художник» — 450 тысяч рублей. Победитель в номинации «Научная работа» получает право издать свой труд на русском или английском языках.