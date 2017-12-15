Россия и Египет подписали протокол о возобновлении авиасообщения

Министр транспорта России Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи 15 декабря подписали межправительственный протокол о безопасности в сфере авиации, который предполагает возобновление авиасообщения.

«Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года», — заявил Соколов.

По словам Фатхи, авиасообщение будет восстановлено с 1 февраля 2018 года, передает «Прайм».

Ранее министр транспорта заявил, что первыми будут возобновлены регулярные рейсы, а открытие чартерного сообщения — «задача следующего года».