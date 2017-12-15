Составители Оксфордского словаря назвали словом 2017 года «youthquake» — «значимое культурное, политическое или социальное изменение, возникшее под действием или влиянием молодежи».

Редакторы словаря зафиксировали пятикратный рост его употребления в 2017 году по сравнению с прошлым годом.

Слово «youthquake» образовано из слов «earthquake» (землетрясение) и «youth» (молодежь). Его впервые использовала в 1965 году главный редактор Vogue Диана Вриланд, говоря об изменениях в моде и музыке.

В 2017 году это слово часто употребляли в Великобритании в июне в связи с неудачным выступлением консерваторов на выборах в парламент — удачный результат лейбористов связали именно с молодежным голосованием.

В сентябре произошел второй пик употребления «youthquake» во время выборов в Новой Зеландии.