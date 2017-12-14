Краткий гид по этикету онлайн-переговоровПартнерский материал

Владелец «Дымова» продаст треть компании

РБК
06:37, 14 декабря 2017
Надежный источник

Основной владелец группы «Дымов», занимающейся производством мясных продуктов, Вадим Дымов рассматривает возможность продажи 30% компании для привлечения инвестиций.

Средства, рассказал Дымов в интервью РБК, необходимы для следующего этапа развития компании. Контрольный пакет акций Дымов намерен сохранить за собой.

Стоимость 30% «Дымова» без учета долга, по оценке гендиректора агентства «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, может составлять от 3,5 до 4 миллиардов рублей.

«Какой это будет вариант — IPO, или крупный фонд, или инвестор, я пока не знаю. Но в целом для меня это непринципиально. Мне принципиально — кто даст больше денег и принесет большую пользу бизнесу», — говорит Дымов.

РБК
Основными владельцами компании «Дымов» Вадим Дымов (ему принадлежит 88,43% компании) и его брат Егор Дуда (10,46%).
В состав группы «Дымов» входят три завода (в Москве, Красноярске и Дмитрове), два животноводческих комплекса (в Краснодарском крае), а также молочная ферма в Суздале.
В Москве «Дымов» входит в пятерку крупнейших участников розничного рынка колбас и мясных деликатесов. По собственной оценке компании, она занимает около 4% всего российского рынка переработки мяса.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме