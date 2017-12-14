Владелец «Дымова» продаст треть компании
Основной владелец группы «Дымов», занимающейся производством мясных продуктов, Вадим Дымов рассматривает возможность продажи 30% компании для привлечения инвестиций.
Средства, рассказал Дымов в интервью РБК, необходимы для следующего этапа развития компании. Контрольный пакет акций Дымов намерен сохранить за собой.
Стоимость 30% «Дымова» без учета долга, по оценке гендиректора агентства «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, может составлять от 3,5 до 4 миллиардов рублей.
«Какой это будет вариант — IPO, или крупный фонд, или инвестор, я пока не знаю. Но в целом для меня это непринципиально. Мне принципиально — кто даст больше денег и принесет большую пользу бизнесу», — говорит Дымов.