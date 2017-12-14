Путин: Родченков работает под контролем американских спецслужб, какие они ему дают препараты?

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков находится под контролем американских спецслужб, заявил во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Что они там с ним делают? Какие они ему дают препараты, чтобы он говорил то, что нужно?», — сказал Путин.

Президент РФ также заявил, что допуск Родченкова к работе в российской спортивной системе был ошибкой. По словам Путина, ему известно, кто именно виновен в этой ошибке. «Но что теперь говорить», — добавил он.

Путин также заявил, что в России «с уважением» относятся к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), и в этих организациях у РФ «много друзей». Однако «на них самих [МОК и ВАДА] давят с утра до ночи, запугивают», — заявил он.