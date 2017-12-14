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Путин: Родченков работает под контролем американских спецслужб, какие они ему дают препараты?

Meduza
10:37, 14 декабря 2017
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков находится под контролем американских спецслужб, заявил во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Что они там с ним делают? Какие они ему дают препараты, чтобы он говорил то, что нужно?», — сказал Путин.

Президент РФ также заявил, что допуск Родченкова к работе в российской спортивной системе был ошибкой. По словам Путина, ему известно, кто именно виновен в этой ошибке. «Но что теперь говорить», — добавил он.

Путин также заявил, что в России «с уважением» относятся к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), и в этих организациях у РФ «много друзей». Однако «на них самих [МОК и ВАДА] давят с утра до ночи, запугивают», — заявил он.

Григорий Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 год. После обвинений в уничтожении проб он подал в отставку и уехал в США, где стал информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
После данных Родченковым показаний были проведены расследования, по итогам которых многие российские спортсмены были дисквалифицированы и лишены медалей Олимпиады в Сочи. Сборная России не допущена до Зимних игр, которые пройдут в 2018 году в Южной Корее.
В России Родченкова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Он заочно арестован.

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