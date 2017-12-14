Путин предложил списать гражданам и малому бизнесу задолженность по налогам

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что следует списать налоговую задолженность физическим лицам, возникшую из-за «несовершенства налоговой системы», а также долги малого бизнеса по налогам на условный доход.

В случае с физическими лицами речь идет о задолженности в 41 миллиард рублей, касающейся 42 миллионов человек.

Освобождение от уплаты задолженности по налогам, по словам президента РФ, должно быть проведено «без обращения человека в налоговую инспекцию».

Списание задолженности для малого бизнеса по налогам на условный доход, по словам Путина, коснется 2,9 миллиона человек. Речь идет о 15 миллиардах рублей.

«Человек начал бизнес, но что-то не получилось, а налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить этих людей от выплат подобного рода», — сказал Путин.

«Думаю, мы сделаем это в самое ближайшее время», — подчеркнул Путин.