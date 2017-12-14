Прокуратура потребовала уволить директора лицея в Калининграде. В школьном празднике нашли пропаганду наркотиков и суицида

Областная прокуратура потребовала от главы Калининграда «рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности» директора лицея № 49 из-за нарушений, которые сотрудники ведомства нашли при проведении праздника посвящения в лицеисты.

В прокуратуре считают, что тема и сценарии мероприятия «не только не отвечают задачам по патриотическому воспитанию», но и «прямо нарушают» запрет на пропаганду алкоголя, наркотиков и суицида.

Эти сценарии в сообщении ведомства сформулированы так: «спортивные болельщики» (фанаты), «рейв — как направление в музыке», «грайм» (грязь), «готы», «хиппи» и «фрики». «В качестве реквизитов использовалась запрещенная атрибутика, в том числе и не отвечающая санитарно-эпидемиологическим нормам», — говорят в прокуратуре.

В ведомстве утверждают, что сотрудники школы не контролировали проведение праздника и в результате «подростки по своему усмотрению меняли сценарии и ход проведения мероприятия». «Прокурорская проверка показала, что мероприятие „посвящение в лицеисты“ проведено с грубейшими нарушениями действующего законодательства», — заключили в ведомстве.

Проверка была проведения началась после публикации статьи «„Культ смерти“ за школьной партой» на сайте «Эксклав.ru», который издание «Новый Калининград» называет «ультраконсервативным». «Эксклав» опубликовал фотографии с праздника, на которые попали, в частности, голова свиньи, нарисованная на полу пентаграмма, а также шприцы с красной жидкостью и презервативы. На снимках видно, что школьники пришли на праздник в костюмах, в том числе отсылающих к разным субкультурам.

Директор лицея Людмила Осипова сказала «Новому Калининграду», что авторы статьи «все извратили, ничего не поняв и не разобравшись». По ее мнению, школьники «как раз хотели показать тщетность субкультур, их вульгарность, их неприемлемость и опасность увлечения идеями субкультур», при этом переступив «грань между юмором и вульгарностью».

По словам одной из школьниц, для праздника был придуман квест в духе программы «Форт Боярд». В квесте, в частности, была задействована голова свиньи, которую школьники тайком пронесли в здание.

Как пишет «Новый Калининград», некоторые учителя и родители школьников считают, что целью проверок было «под предлогом надуманных проблем» уволить директора, которая возглавляет школу с 1980-х годов. Об этом шла речь, в частности, на родительском собрании 8 декабря с участием заместителя мэра Калининграда, главы комитета по социальной политике Анны Аполлоновой. Аполлонова, в свою очередь, отрицала планы уволить директора и просила подождать результатов проверки прокуратуры.