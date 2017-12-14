Госдума одобрила пожизненные сроки за вербовку террористов

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного заключения, сообщает ТАСС.

Отныне финансирование терроризма, склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в совершение преступлений террористической направленности будут караться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо пожизненным заключением. Ранее максимальный срок наказания для вербовщиков составлял 10 лет тюрьмы.

Закон также вводит новое понятие в Уголовный кодекс РФ — «пропаганда терроризма». Под ней подразумевается «деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование в сознании лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, а равно искаженного представления о допустимости осуществления террористической деятельности».

Согласно принятым поправкам в статью 205.2 УК РФ, теперь штрафные санкции за пропаганду терроризма составят от 300 тысяч до миллиона рублей либо наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.