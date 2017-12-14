Forbes назвал самых переоцененных актеров

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список голливудских актеров и актрис, чьи гонорары значительно превосходят сборы их фильмов.

В 2017 году список возглавил Марк Уолберг. Создателям фильмов с его участием Уолберг приносил 4,4 доллара на каждый выплаченный ему 1 доллар гонорара.

Второе место в списке самых переоцененных актеров занял Кристиан Бэйл. Фильмы с участием Бэйла приносят в среднем 6,7 доллара на каждый 1 доллар гонорара.

На третьем месте находится Ченнинг Татум. На каждый выплаченный Татуму 1 доллар гонорара приходится 7,6 доллара сборов.