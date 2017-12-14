«Делайте со мной, что хотите. Да, я сюда пришел незаконно!» На пресс-конференцию к Путину пробрался директор мурманского рыбокомбината

На пресс-конференции с журналистами Владимиру Путину задали вопрос о несправедливых наценках на стоимость рыбы.

Вопрос задал Михаил Зуб, который назвался представителем издательства «Потребитель». По ходу своего эмоционального монолога он неожиданно признался, что является не журналистом, а председателем совета директоров мурманского рыбокомбината.

На пресс-конференцию к Путину пробрался директор рыбокомбината Meduza

«Я вас обманул. Я не журналист никакой. Согласен, это плохо. Но мы три с половиной года землю жуем зубами, пытаемся выжить! У нас рыба 300 рублей стоит! Мы должны продавать рыбу так же, как и курицу! Сейчас курица 100 рублей стоит, а рыба — 300! Чего мы издеваемся над людьми?! — заявил Михаил Зуб.

После этого он попросил передать президенту массивный доклад о проблемах рыбохозяйственного комплекса. «Тут 400 листов печатного текста, лично вам это дарю, можете выкинуть, можете прочитать по диагонали», — добавил он.

Несмотря на обман «журналиста», Владимир Путин пообещал ознакомиться с докладом Зуба и пригласить его на одно из производственных совещаний.

«В целом проблема понятна, мы ей занимаемся и будем это вместе с вами делать. Мои симпатии больше на вашей стороне сегодня. Я думаю, что вы в значительной степени правы, и нужно обратить внимание на проблемы. А бумаги мы обязательно используем в ходе подготовки к совещаниям», — заявил президент.