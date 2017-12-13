Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической организацией «Исламское государство» в Сирии и Ираке. Такое заявление он сделал во время речи о принятии оборонного бюджета.

«Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили в Ираке. Но они [террористы] распространяются в другие регионы», — заявил Трамп. Он никак не прокомментировал недавние заявления властей России, Сирии и Ирака о победе над ИГ.

Также президент США отметил, что за последние 8 месяцев, что он у власти, действия международной коалиции под руководством США в Сирии и Ираке были более успешными, чем за все время правления Барака Обамы.