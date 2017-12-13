Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической организацией «Исламское государство» в Сирии и Ираке. Такое заявление он сделал во время речи о принятии оборонного бюджета.
«Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили в Ираке. Но они [террористы] распространяются в другие регионы», — заявил Трамп. Он никак не прокомментировал недавние заявления властей России, Сирии и Ирака о победе над ИГ.
Также президент США отметил, что за последние 8 месяцев, что он у власти, действия международной коалиции под руководством США в Сирии и Ираке были более успешными, чем за все время правления Барака Обамы.
6 декабря 2017 года Генштаб России объявил о победе над «Исламским государством» в Сирии. 9 декабря власти Ирака объявили, что война против террористической группировки в их стране также завершена.
По данным независимых наблюдателей, и в Ираке, и в Сирии до сих пор остаются территории, подконтрольные ИГ, однако все крупнейшие оплоты боевиков в течение 2017 года были отвоеваны. В том числе от террористов освободили Ракку, которая считалась «столицей» ИГ.