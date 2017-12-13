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Сержанту в Екатеринбурге дали три года условно за издевательства над рядовым

Медиазона
07:08, 13 декабря 2017
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Сержант Егор Сенаторов, командир отделения войсковой части № 47051 в Екатеринбурге, приговорен к трем годам условного заключения за избиение рядового. Прокуратура настаивала на 3,5 годах условного наказания.

Сенаторов, как установил суд, в декабре 2016 года заставил 19-летнего срочника Дениса Хамидуллина из Пермского края надеть защитный костюм и противогаз и рассказать общие обязанности служащего. Поводом для этого стал тот факт, что Хамидуллина заметили за распитием спиртного, пишет «Медиазона». Ответ Сенаторову не понравился, он заставил рядового отжиматься, поставив ему ногу на спину. Спустя полчаса он вернулся и вновь спросил про устав и, не удовлетворившись ответом, несколько раз ударил Хамидуллина.

В марте 2017 года Денис Хамидуллин покончил с собой. Экспертиза не установила прямой связи между избиением и суицидом.

Егор Сенаторов частично признал вину. Он рассказал, что действительно ударил Хамидуллина, но удары были несильными, и он не хотел причинить солдату боль.

Сенаторов в своем последнем слове принес извинения; он признал вину только в оскорблении, хотя отметил, что дважды ударил рядового. Перед началом судебного процесса он пытался заплатить отцу погибшего пять тысяч рублей.

Медиазона
Уголовное дело в отношении Егора Сенаторова расследовалось с июня 2017 года.
Денис Хамидуллин покончил с собой за два месяца до окончания срока службы. Родственники утверждали, что он постоянно просил деньги, и рассказывали, что Дениса избивали на службе.
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