PepsiCo заказала 100 электрических грузовиков Tesla
Американская PepsiCo заказала 100 электрических грузовиков Tesla Semi, которые пока существуют только в виде прототипа. Об этом было объявлено 12 декабря — через месяц после презентации Tesla.
Как отмечает Reuters, предзаказы на Tesla Semi оформили более десятка компаний, но договор с PepsiCo стал самым крупным. Общий пакет заказов, по подсчетам агентства, составляет 285 единиц.
В PepsiCo пояснили, что хотят использовать электрические грузовики для доставки готовой продукции в магазины. При этом доля Tesla в грузовом парке компании будет минимальной — всего PepsiCo использует 10 тысяч машин.
Прототип Tesla Semi был представлен 17 ноября. Предполагается, что на полной зарядке грузовик сможет проехать до 800 километров, а разгон до 100 километров в час будет составлять 20 секунд.
Tesla планирует поставить первые Semi покупателям в 2019 году. Стоимость машины пока не разглашается, но цену предзаказа уже подняли с первоначальных 5 до 20 тысяч долларов.