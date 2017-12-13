Американская PepsiCo заказала 100 электрических грузовиков Tesla Semi, которые пока существуют только в виде прототипа. Об этом было объявлено 12 декабря — через месяц после презентации Tesla.

Как отмечает Reuters, предзаказы на Tesla Semi оформили более десятка компаний, но договор с PepsiCo стал самым крупным. Общий пакет заказов, по подсчетам агентства, составляет 285 единиц.

В PepsiCo пояснили, что хотят использовать электрические грузовики для доставки готовой продукции в магазины. При этом доля Tesla в грузовом парке компании будет минимальной — всего PepsiCo использует 10 тысяч машин.