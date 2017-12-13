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Facebook начал блокировать ссылки на сервис Павла Дурова Telegraph

Meduza
09:44, 13 декабря 2017

Социальная сеть Facebook запрещает пользователям публиковать ссылки на сервис создания заметок Telegraph, родственный мессенджеру Павла Дурова Telegram. На это обратило внимание издание The Village.

Facebook моментально удалил пост редактора «Медузы», содержащий ссылку на Telegraph. Социальная сеть сообщила, что эта публикация — спам (в уведомлении, которое отобразилось в мобильном приложении Facebook, также говорилось, что ссылка содержит изображения обнаженного тела; на самом деле в ней не было ничего, кроме пары строк текста).

Пользователи также не могут отправлять ссылки на Telegraph в личных сообщениях через фейсбук — соцсеть сообщает, что домен telegra.ph «зарегистрирован системой безопасности как небезопасный».

Telegraph — сервис, позволяющий создавать заметки с текстом, фото и видео. Такие заметки можно пересылать как внутри Telegram, так и вне мессенджера — у каждой из них свой уникальный адрес.
Telegraph запустился в ноябре 2016 года. Сервис не требует регистрации, а автора заметки нельзя установить, если он не подпишется.
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