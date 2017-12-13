Египетскую певицу приговорили к двум годам тюрьмы за видео с бананом

Суд в Египте приговорил поп-певицу Шиму к двум годам лишения свободы «за призывы к разврату» в видеоклипе на ее песню, пишет The Guardian. Кроме того, суд обязал певицу выплатить штраф в 10 тысяч египетских фунтов (около 33 тысяч рублей).

К такому же наказанию приговорен и режиссер клипа Шимы — Мохамед Гамаль. Приговор в силу пока не вступил, у певицы и режиссера есть возможность его обжаловать.

شيما — كليب عندي ظروف | Shyma — 3ndy Zoroof Shyma

В клипе на песню «I Have Issues» Шима изображает учительницу, которая перед классом, состоящим из молодых мужчин, ходит в нижнем белье и «провокационно» ест банан и другие фрукты.

В консервативном Египте, пишет газета, клип вызвал негативную общественную реакцию. 18 ноября Шима была арестована.

Певица в своем фейсбуке принесла извинения, указав, что не ожидала, что будет подвергаться такому давлению из-за клипа.