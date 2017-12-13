Двух участников нападения на Буденновск в 1995 году приговорили к 13 и 15 годам колонии
Судья Северо-Кавказского окружного военного суда Вячеслав Корсаков вынес приговор Рамзану Белялову и Магомеду Маздаеву по делу о нападении на Буденновск в 1995 году. Белялову назначили 15 лет колонии общего режима, Маздаеву — 13 лет.
В ходе суда обвинение просило дать Белялову 15 лет, а Маздаеву — 14 с половиной. Сторона защиты просила оправдать подсудимых, которые не признали свою вину. Белялов рассказал, что в момент нападения работал на стройке в другом регионе.
Белялова и Маздаева осудили по статьям о бандитизме, похищении, теракте и незаконном хранении наркотиков.
После многолетнего розыска Маздаев был задержан в Волгоградской области в 2014 году, а Белялов — в 2015 году в Чечне. С тех пор они находились в СИЗО.
Нападение на Буденновск в Ставропольском крае произошло 14 июня 1995 года. Группа боевиков около 200 человек под руководством Шамиля Басаева захватила более полутора тысяч жителей города, забаррикадировавшись с ними в больнице.
17 июня был проведен штурм, в ходе которого погибли около 30 человек и была освобождена незначительная часть заложников. Затем премьер-министр России Виктор Черномырдин провел переговоры с Басаевым и согласился пропустить террористов в Чечню в обмен на освобождение заложников.
В результате теракта погибло 129 человек, более 400 получили ранения. После нападения на Буденновск в отставку ушли директор ФСБ Сергей Степашин и министр внутренних дел Виктор Ерин.