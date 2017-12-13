Двух участников нападения на Буденновск в 1995 году приговорили к 13 и 15 годам колонии

Судья Северо-Кавказского окружного военного суда Вячеслав Корсаков вынес приговор Рамзану Белялову и Магомеду Маздаеву по делу о нападении на Буденновск в 1995 году. Белялову назначили 15 лет колонии общего режима, Маздаеву — 13 лет.

В ходе суда обвинение просило дать Белялову 15 лет, а Маздаеву — 14 с половиной. Сторона защиты просила оправдать подсудимых, которые не признали свою вину. Белялов рассказал, что в момент нападения работал на стройке в другом регионе.

Белялова и Маздаева осудили по статьям о бандитизме, похищении, теракте и незаконном хранении наркотиков.