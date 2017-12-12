Российский бренд Bosco стал эксклюзивным поставщиком одежды для МОК
Компания Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича выиграла тендер на эксклюзивную поставку одежды членам и сотрудникам Международного олимпийского комитета. Bosco сменит компанию Nike, которая поставляла одежду МОК последние три года.
Контракт Bosco начинается с Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Его длительность не уточняется. Согласно контракту, сотрудники МОК на всех официальных мероприятиях теперь должны появляться в форме Bosco.
Представитель Bosco Ольга Юдкис подтвердила «Ъ», что компания выиграла тендер на экипировку МОК. По ее словам, Bosco станет эксклюзивным поставщиком как спортивной, так и парадной одежды для членов и сотрудников комитета начиная с зимних Олимпийских игр в корейском Пхёнчхане в 2018 году.