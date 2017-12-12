Российский бренд Bosco стал эксклюзивным поставщиком одежды для МОК

Коммерсант
06:44, 12 декабря 2017
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Компания Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича выиграла тендер на эксклюзивную поставку одежды членам и сотрудникам Международного олимпийского комитета. Bosco сменит компанию Nike, которая поставляла одежду МОК последние три года.

Контракт Bosco начинается с Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Его длительность не уточняется. Согласно контракту, сотрудники МОК на всех официальных мероприятиях теперь должны появляться в форме Bosco.

Представитель Bosco Ольга Юдкис подтвердила «Ъ», что компания выиграла тендер на экипировку МОК. По ее словам, Bosco станет эксклюзивным поставщиком как спортивной, так и парадной одежды для членов и сотрудников комитета начиная с зимних Олимпийских игр в корейском Пхёнчхане в 2018 году.

Коммерсант
Компания Bosco на протяжении 15 лет обеспечивала формой олимпийскую сборную России. Начиная с 2018 года россияне должны выступать в форме компании Zasport Анастасии Задориной. Контракт рассчитан до 2025 года.
В 2016 году Bosco получила контракт на пошив парадной формы для членов и сотрудников МОК. Теперь компания будет поставлять и повседневную одежду.
Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде в Пхенчхане из-за обвинений в массовом применении допинга. Спортсмены, к которым нет допинговых претензий, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.

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