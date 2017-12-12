Российский бренд Bosco стал эксклюзивным поставщиком одежды для МОК

Контракт Bosco начинается с Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Его длительность не уточняется. Согласно контракту, сотрудники МОК на всех официальных мероприятиях теперь должны появляться в форме Bosco.

Компания Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича выиграла тендер на эксклюзивную поставку одежды членам и сотрудникам Международного олимпийского комитета. Bosco сменит компанию Nike, которая поставляла одежду МОК последние три года.

Представитель Bosco Ольга Юдкис подтвердила «Ъ», что компания выиграла тендер на экипировку МОК. По ее словам, Bosco станет эксклюзивным поставщиком как спортивной, так и парадной одежды для членов и сотрудников комитета начиная с зимних Олимпийских игр в корейском Пхёнчхане в 2018 году.

Компания Bosco на протяжении 15 лет обеспечивала формой олимпийскую сборную России. Начиная с 2018 года россияне должны выступать в форме компании Zasport Анастасии Задориной. Контракт рассчитан до 2025 года.

В 2016 году Bosco получила контракт на пошив парадной формы для членов и сотрудников МОК. Теперь компания будет поставлять и повседневную одежду.

Сборная России отстранена от участия в Олимпиаде в Пхенчхане из-за обвинений в массовом применении допинга. Спортсмены, к которым нет допинговых претензий, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.