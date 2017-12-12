Россия оставит в Сирии треть своей группировки

РБК
05:54, 12 декабря 2017
Требует подтверждения

Россия выведет из Сирии только две трети своей группировки. Об этом РБК рассказал неназванный источник, близкий к МИД России. Другой источник, в Минобороны, рассказал, что точный состав группировки «пока определяется».

Источник «Коммерсанта» считает, что в Сирии оставят одну самолетную эскадрилью и всю технику ПВО, которая нужна для прикрытия баз в Хмеймиме и Тартусе.

11 декабря президент России Владимир Путин прибыл на базу Хмеймим в Сирии и объявил о выводе российских войск из страны. Глава государства заметил, что Россия помогла разгромить террористов в Сирии, поэтому большая часть военных может вернуться домой.
О сокращении российской военной группировки в Сирии Путин объявлял уже дважды. Минобороны никогда официально не называло численность группировки и не давало информации о том, какая ее часть выводится.
Российская операция против террористов в Сирии продолжалась с конца сентября 2015 года. За это время, по официальным данным Минобороны, погиб 41 российский военный.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме