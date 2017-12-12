Россия оставит в Сирии треть своей группировки
Россия выведет из Сирии только две трети своей группировки. Об этом РБК рассказал неназванный источник, близкий к МИД России. Другой источник, в Минобороны, рассказал, что точный состав группировки «пока определяется».
Источник «Коммерсанта» считает, что в Сирии оставят одну самолетную эскадрилью и всю технику ПВО, которая нужна для прикрытия баз в Хмеймиме и Тартусе.
11 декабря президент России Владимир Путин прибыл на базу Хмеймим в Сирии и объявил о выводе российских войск из страны. Глава государства заметил, что Россия помогла разгромить террористов в Сирии, поэтому большая часть военных может вернуться домой.
О сокращении российской военной группировки в Сирии Путин объявлял уже дважды. Минобороны никогда официально не называло численность группировки и не давало информации о том, какая ее часть выводится.
Российская операция против террористов в Сирии продолжалась с конца сентября 2015 года. За это время, по официальным данным Минобороны, погиб 41 российский военный.