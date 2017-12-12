Россия оставит в Сирии треть своей группировки

Россия выведет из Сирии только две трети своей группировки. Об этом РБК рассказал неназванный источник, близкий к МИД России. Другой источник, в Минобороны, рассказал, что точный состав группировки «пока определяется».

Источник «Коммерсанта» считает, что в Сирии оставят одну самолетную эскадрилью и всю технику ПВО, которая нужна для прикрытия баз в Хмеймиме и Тартусе.