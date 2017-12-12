Иосиф Кобзон пожаловался, что на его проекты у Минкультуры нет денег, «а на Серебренникова есть»

Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон пожаловался, что Минкультуры «отфутболивает» его проекты, ссылаясь на нехватку средств. Глава ведомства Владимир Мединский назвал упреки Кобзона «нечестными и оскорбительными».

Перепалка между министром и певцом произошла 12 декабря на заседании комитета по культуре, сообщает «Интерфакс». Кобзон заявил, что средства на реставрацию памятников культуры, создание фильмов и спектаклей в России расходуются «безобразно». По словам Кобзона, его проекты несколько раз «отфутболили» в Минкультуры, ссылаясь на то, что нет денег. «А на Серебренникова есть», — отметил певец.

Министр культуры назвал претензии Кобзона «нечестными и оскорбительными». «Я с рождения слушал ваши песни, надеюсь, на них и умру, но не готов ни одного вашего упрека принять», — цитирует ответ Мединского «РИА Новости».

Министр пояснил, что его ведомство не может поставить в исключительные условия проекты, которые поддерживает Кобзон. Он привел в пример фильм «Моисей Коля», который, по его словам, лоббировал певец. «Мы не можем все фильмы, по которым к вам приходят ходатаи, поддерживать „на автомате“. Для этого существует конкурс, комиссия, сценаристы», — сказал Мединский.

Он также добавил, что министерство «часто» привлекало к работам по реставрации культурных памятников фирму, которую советовал Кобзон. «И делает она, кстати, не очень хорошо, много претензий. Но я не могу все реставрационные контракты отдать этой компании, это было бы грубым нарушением закона и моим вмешательством», — сказал министр.