Российские поезда перестали ездить по территории Луганской области

Российские поезда с 11 декабря прекратили движение через территорию Луганской области Украины. Вместо этого поезда будут следовать по маршруту Журавка — Миллерово, строительство которого протяженностью 137 километров было завершено летом 2017 года.

Новый участок железной дороги проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Ранее поезда шли прямо по границе России и Украины и дважды ее пересекали. Новый путь расположен дальше от границы с Украиной.

По маршруту будут ездить 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых.