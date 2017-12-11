Российские поезда перестали ездить по территории Луганской области
Российские поезда с 11 декабря прекратили движение через территорию Луганской области Украины. Вместо этого поезда будут следовать по маршруту Журавка — Миллерово, строительство которого протяженностью 137 километров было завершено летом 2017 года.
Новый участок железной дороги проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Ранее поезда шли прямо по границе России и Украины и дважды ее пересекали. Новый путь расположен дальше от границы с Украиной.
По маршруту будут ездить 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых.
Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. Предполагается, что максимальная скорость движения пассажирских поездов будет составлять 140 км/ч с перспективой увеличения до 160 км/ч, для грузовых — до 90 км/ч.