Путин присудил госпремию в области правозащиты Людмиле Алексеевой
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2017 год. Лауреатом премии стала глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Помимо этого президент присудил госпремию за достижения в области благотворительности главе Фонда помощи больным лейкемией в Татарстане Владимиру Вавилову.
Кандидатуру Алексеевой на соискание госпремии выдвинул президентский Совет по правам человека на заседании в честь 90-летия правозащитницы.
Обновление. Алексеева рассказала «Интерфаксу», что отдаст премию своей организации. «Награждают не бабушку Люду, а председателя Московской Хельсинкской группы», — пояснила она.
Государственная премия в области правозащитной деятельности и благотворительности учреждена с 2016 года, ее размер составляет 2,5 миллиона рублей.
В 2016 году в области правозащиты лауреатом стала глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, погибшая в декабре в авиакатастрофе. За благотворительность премию вручили гендиректору «Детского хосписа» Александру Ткаченко.