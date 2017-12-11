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Путин присудил госпремию в области правозащиты Людмиле Алексеевой

Официальный интернет-портал правовой информации
06:07, 11 декабря 2017
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2017 год. Лауреатом премии стала глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

Помимо этого президент присудил госпремию за достижения в области благотворительности главе Фонда помощи больным лейкемией в Татарстане Владимиру Вавилову.

Кандидатуру Алексеевой на соискание госпремии выдвинул президентский Совет по правам человека на заседании в честь 90-летия правозащитницы.

Обновление. Алексеева рассказала «Интерфаксу», что отдаст премию своей организации. «Награждают не бабушку Люду, а председателя Московской Хельсинкской группы», — пояснила она.
Государственная премия в области правозащитной деятельности и благотворительности учреждена с 2016 года, ее размер составляет 2,5 миллиона рублей.
В 2016 году в области правозащиты лауреатом стала глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, погибшая в декабре в авиакатастрофе. За благотворительность премию вручили гендиректору «Детского хосписа» Александру Ткаченко.
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