Путин присудил госпремию в области правозащиты Людмиле Алексеевой

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2017 год. Лауреатом премии стала глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

Помимо этого президент присудил госпремию за достижения в области благотворительности главе Фонда помощи больным лейкемией в Татарстане Владимиру Вавилову.

Кандидатуру Алексеевой на соискание госпремии выдвинул президентский Совет по правам человека на заседании в честь 90-летия правозащитницы.

Обновление. Алексеева рассказала «Интерфаксу», что отдаст премию своей организации. «Награждают не бабушку Люду, а председателя Московской Хельсинкской группы», — пояснила она.