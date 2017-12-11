Продажи вооружений в мире выросли впервые за пять лет

Крупнейшие в мире производители оружия увеличили продажи впервые за последние пять лет, свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира и конфликтов (SIPRI).

Всего в 2016 году, по данным SIPRI, военно-промышленные компании, входящие в сотню крупнейших в мире, продали вооружения на общую сумму 374,8 миллиарда долларов США, на 1,9% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с 2002 годом, когда SIPRI начал отслеживать продажу вооружений компаниями, рост составил 38%.

Американские компании, входящие в топ-100, увеличили продажи оружия в 2016 году на 4%, до 217,2 миллиарда долларов.

Продажи вооружений компаниями из России выросли за год на 3,8%, до 26,6 миллиарда долларов. На долю российских производителей приходится 7,1% от всего проданного в мире в отчетном году оружия.