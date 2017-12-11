«Он смотрел на меня как на кусок мяса». Три американки рассказали в телеэфире о домогательствах Трампа

Три американки рассказали в эфире телеканала NBC о сексуальных домогательствах Дональда Трампа. Они потребовали от Конгресса начать расследование против президента США.

Саманта Холви рассказала, как во время конкурса «Мисс США» в 2006 году Трамп зашел в раздевалку к участницам шоу, которые были полуодеты. «Он смотрел на меня как на кусок мяса», — сообщила Холви. По ее словам, Трамп относился к участницам конкурса как к своей собственности.

WATCH: “Just looking me over like I was a piece of meat.” Samantha Holvey talks Trump looking her and other pageant contestants over in a dressing room in 2006 pic.twitter.com/GiFEJGDs7H — TODAY (@TODAYshow) December 11, 2017

Рэчел Крукс рассказала о встрече с Трампом в 2005 году около лифта в башне Trump Tower, где она работала секретаршей. По словам Крукс, она назвала свое имя, чтобы познакомиться с Трампом, и тот начал ее целовать, удерживая ее руку в своей руке.

WATCH: “He held onto my hand and he kept kissing me”- Trump accuser Rachel Cooks on #MegynTODAY pic.twitter.com/jZYQU18RMc — Megyn Kelly TODAY (@MegynTODAY) December 11, 2017

Джессика Лидс утверждает, что Трамп приставал к ней в самолете в 1980 году. Ей предложили пересесть в первый класс на место по соседству с Трампом. По словам Лидс, Трамп целовал ее и попытался залезть руками под юбку. Женщина вырвалась и вернулась на свое место в хвосте самолета.

WATCH: “When his hands went up my skirt, I managed to wiggle out” – Trump accuser Jessica Leeds on #MegynTODAY pic.twitter.com/mx3TEP6wix — Megyn Kelly TODAY (@MegynTODAY) December 11, 2017

Саманта Холви, Рэчел Крукс и Джессика Лидс ранее уже рассказывали о домогательствах Трампа. Говоря о том, почему они решили снова выступить с обвинениями в адрес президента США, Холви заявила: «Обстоятельства изменились, давайте попробуем еще раз».

За последние два месяца целый ряд политиков и знаменитостей в США столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах. После публикаций о голливудском продюсере Харви Вайнштейне началось массовое движение против насилия и домогательств.

Дональд Трамп утверждает, что никогда не приставал к женщинам против их воли. Обвинения в адрес президента Белый дом называет лживыми.