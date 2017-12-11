Apple купила сервис распознавания музыки Shazam

Reuters
17:47, 11 декабря 2017
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Apple купила приложение Shazam, которое позволяет определить по звуку, какая играет музыка. Сумма сделки официально не раскрывается. По оценкам издания TechCrunch, Apple заплатила 400 миллионов долларов.

Apple не сообщила, будет ли Shazam по-прежнему доступен на устройствах с операционной системой Android.

Shazam — британская компания, основанная в 1999 году. В 2016 году она сообщила, что приложение для распознавания музыки скачали более одного миллиарда раз.

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