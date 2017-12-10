Студента РАНХиГС избили за комментарий о том, что девушки с Кавказа могут встречаться с русскими. СК начал проверку

Следственный комитет России начал проверку после появления в интернете видео избиения студента Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексея Князева. Проверка была начата «по указанию руководства» Главного следственного управления СК по Москве.

Речь идет о ролике, который был опубликован 9 декабря в паблике MDK. На нем студента Института отраслевого менеджмента Князева ударами заставляют записать извинения «перед всем РАНХиГСом» и отдельно «перед всеми девушками кавказской национальности и в принципе перед всеми девушками».

Неизвестные собеседники Князева несколько раз бьют его, считая, что он иронизирует во время извинений. Ему также угрожают расправой, если он «еще хоть раз» напишет что-то в студенческой группе «ВКонтакте».

Речь идет о посте, где обсуждалось, что кавказские девушки не могут встречаться с русскими из-за запрета родственников. Князев в комментарии написал, что законы России не позволяют ограничивать чью-либо свободу.

«За оскорбления сочли многие темы. В частности, что убивать людей за взгляды как-то не пристало, а те, кто так поступает, достойны наказания», — рассказал затем сам Князев.

Он объяснил, что после нападения обратился к руководству РАНХиГС и назвал виновников, ему оказали поддержку. Председатель союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, что проведет беседу с нападавшими.